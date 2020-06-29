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Konyaaltı’na 15 bin metrekare parke taşı

ANTALYA HABERLERİ  | 29.06.2020 13:00 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi altyapı çalışmalarını tamamladığı cadde ve sokaklarda kaldırım ve bordür taşı döşeme işlemlerini sürdürüyor.

Konyaaltı Belediyesi altyapı çalışmalarını tamamladığı cadde ve sokaklarda kaldırım ve bordür taşı döşeme işlemlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ilçeye yıl sonuna kadar toplamda 15 bin metrekare parke taşı, 7 kilometre bordür ve 3 bin metrekare de görme engelli taşı döşenecek.
Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda çalışmalarına hız verdi. Ekipler, Uncalı Mahallesi 1134 sokak üzerinde yer alan Antalya Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının güney kısmında kaldırım çalışması gerçekleştiriyor. Siteler Mahallesi’nden başlayan çalışmalar, Uncalı ve Hurma Mahallesi ile devam edecek. Konyaaltı’nda yıl sonuna kadar toplamda 15 bin metrekare parke taşı, 7 kilometre bordür ve 3 bin metrekare de görme engelli taşı döşenecek.
"Kaldırımsız yol kalmaması için çalışıyoruz"
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yaptıkları planlama doğrultusunda ekiplerin altyapı çalışmalarını gerçekleştirdiğini söyledi. Esen, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Uncalı Mahallesi’nde kaldırım çalışması yapıyor. Yıl sonuna kadar ekiplerimiz hummalı bir çalışma gerçekleştirecek. 15 bin metrekare kaldırım, 3 bin metrekare görme engelli taşı ve 7 kilometre bordür taşı döşenecek. Konyaaltı’nda kaldırımsız yol kalmaması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

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