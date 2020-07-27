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Konyaaltı’nda 140 noktada 672 çöp konteyneri yer altına alındı

ANTALYA HABERLERİ  | 27.07.2020 12:07 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi, görüntü kirliliğinin önlenmesi ve çevre sağlığının sağlanması için sınırları içindeki çöp konteynerlerini yer altına alıyor.Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırlarında 2’li, 3’lü ve 4’lü sistemler olmak üzere 140 noktada 672 çöp konteynerini yer altına aldı.

Konyaaltı Belediyesi, görüntü kirliliğinin önlenmesi ve çevre sağlığının sağlanması için sınırları içindeki çöp konteynerlerini yer altına alıyor.
Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırlarında 2’li, 3’lü ve 4’lü sistemler olmak üzere 140 noktada 672 çöp konteynerini yer altına aldı. Son olarak, Pınarbaşı Mahallesi 734 sokak üzerindeki çöp konteynerleri yer altına alındı.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, okul önleri, kamu kurum binaları, pazar yerleri gibi halkın yoğun kullanım alanlarında çöp konteynerlerinin yer altına alındığını söyledi. Semih Esen, “Daha sağlıklı ve daha temiz bir Konyaaltı için ilçemiz sınırlarındaki çöp konteynerlerini yer altına almaya devam ediyoruz. 140 farklı noktada 672 çöp konteyneri yer altına aldık. Kötü koku ve görüntünün ortadan kaldırılması, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi ile güvenli çöp toplama sistemi oluşturmak adına çöp konteynerlerini yer altına alma işlemini sürdüreceğiz” dedi.

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