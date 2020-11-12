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Konyaaltı’nda ibadet yerlerine bakım

ANTALYA HABERLERİ  | 12.11.2020 10:56 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi, ilçe genelinde bulunan cami, kuran kursları, imam evi gibi ilçe müftülüğüne ait kamu kurumlarında tadilat ve bahçe düzenlemeleri yapıyor.Konyaaltı’nda ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yer alan cami, kuran kursları ve imam evlerinde bakım-onarım ve bahçe düzenlemesi yapılıyor.

Konyaaltı Belediyesi, ilçe genelinde bulunan cami, kuran kursları, imam evi gibi ilçe müftülüğüne ait kamu kurumlarında tadilat ve bahçe düzenlemeleri yapıyor.
Konyaaltı’nda ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yer alan cami, kuran kursları ve imam evlerinde bakım-onarım ve bahçe düzenlemesi yapılıyor. Konyaaltı İlçe Müftülüğü’ne ait ibadet yerlerini pandemi döneminde aralıksız dezenfekte eden ve temizliğini yapan Konyaaltı Belediyesi, ayrıca bu alanlarda bakım ve onarım çalışmaları da yapıyor. Son olarak Bahtılı Merkez Cami’nin lojmanının düzenlemesini yapan belediye ekipleri, düzenlemeden sonra lojmanı Konyaaltı İlçe Müftülüğü’ne teslim etti.

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