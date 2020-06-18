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Konyaaltı’nda kedilere modern barınak

ANTALYA HABERLERİ  | 18.06.2020 16:52 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yapımı tamamlanan ‘kedi barınağı’nın konukları, son derece modern yeni yuvalarına taşındı.Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi çatısı altındaki kedi barınağının inşaat çalışmaları tamamlandı.

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yapımı tamamlanan ‘kedi barınağı’nın konukları, son derece modern yeni yuvalarına taşındı.
Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi çatısı altındaki kedi barınağının inşaat çalışmaları tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde kedi barınağını ziyaret eden ve inşa çalışmalarının hızlandırılması talimatını veren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kanserden kırık-çıkık tedavisine kadar pek çok işlemin yapılabildiğine dikkat çeken Başkan Esen, bu yönüyle barınağın Türkiye’de ilk üç arasında gösterildiğini kaydetti. Buradaki başarı çıtasını daha da yukarı taşımak istediklerini dile getiren Başkan Semih Esen, hayvan barınağı çatısı altında kedi barınağı inşa ettiklerini kaydetti. Barınak içerisinde kediler için ayrılan bölümün ihtiyacı karşılamaya yetmediğini belirten Başkan Esen, yeni inşa edilen bu alan ile sorunu ortadan kaldırdıklarını söyledi. Teknolojik donanımlı ameliyathane ve muayene odaları ile hayvanlara her türlü hizmetin verildiğini belirten Esen, 360 metrekare alana inşa edilen kedi barınağında, toplam 600 kedinin barınabileceğini, barınakta yoğun bakım, karantina ve banyo olmak üzere toplam 6 oda bulunduğunu aktardı.

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