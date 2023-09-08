Konyaaltı’nda okullar yeni döneme hazır

Okullarda bakım-onarım, boyama, budama, çevre düzenlemesi ve kilit taşı döşeme gibi işlemler gerçekleştirildi.

Okullarda boyamadan bahçe düzenlemesine, budamadan parke taşı döşemeye kadar çok sayıda alanda yenileme yapıldı. Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak da, Hurma Mahallesi’ndeki Hurma Yarbay İlkokulu’nda bulunan oyun alanlarını ve Tenzile Sert İlkokulu ile Siteler İlkokulu’nda çevre düzenlemesi ve kilit taşı döşemesi yaptı.

Öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için gayret gösterdiklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçede şu ana kadar eksiklikleri bulunan 23 okulda çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Esen, “2023-2024 yılı eğitim-öğretim döneminde ilçemizde bulunan okullarımızda peyzaj, bakım-onarım, boyama, asfalt serimi gibi çalışmalarımızı yaptık. Öğrencilerimizin daha iyi ortamda eğitim görmesi bizim için çok önemli’’ dedi.

