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Konya'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 tutuklama

AA AA
18.01.2024 12:08 | Son Güncelleme:
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Konya'nın Meram ilçesinde, bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hacı Fettah Mahallesi Tahtatepen Sokak'ta 15 Ocak'ta, damadı G.G. (17) tarafından silahla vurulan Rıza R'nin öldüğü, İbrahim G'nin de yaralandığı silahlı kavganın ardından olaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden damat G.G'nin emniyetteki ifadesinde, dini nikahla yaşadığı Şerife R. (20) ile aralarının bozuk olduğunu anlatarak, kayınpederi Rıza R'yi barışmalarına izin vermediği gerekçesiyle vurduğunu söylediği öğrenildi.

Şüpheliler G.G, maktulün 14 yaşındaki oğlu E.R, Sadık A, Dilek D. ve isimi açıklanmayan bir çocuk, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu kişilerden G.G, E.R. ve Sadık A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya silahlı kavga

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