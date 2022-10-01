YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da "2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı" başladı

Konya'da "2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı" başladı

01.10.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da "2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı" başladı

Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesince (NEÜ) "2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı" gerçekleştiriliyor.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışta konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, kongreyi düzenlemekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Zorlu, kongrede alanında deneyimli akademisyenler ve seçkin konuşmacılarca alandaki güncel, yenilikçi yaklaşımların ele alınacağını belirtti.

Yurt içi ve dışından alanında uzman 42 doktorun kongrede çeşitli konularda katılımcılara eğitim vereceğini aktaran Zorlu öğrenci ve akademisyenlerin mesleki gelişimini artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kongreye farklı konu başlıklarındaki oturumlarla devam edildi.

Fuar ve sergi alanlarındaki workshoplar, kurslar, konferanslar ve panellerle sürecek kongre 3 Ekim'de sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da pitbull besleyen 3 kişiye 44 bin 946 lira para cezası kesildiKonya'da pitbull besleyen 3 kişiye 44 bin 946 lira para cezası kesildi
Trabzon'daki trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Hatay'da defnedildiTrabzon'daki trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Hatay'da defnedildi
Öz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesinin 1. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldıÖz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesinin 1. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya

Konya Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
05:18
Sabah
06:38
Öğle
12:45
İkindi
16:05
Akşam
18:41
Yatsı
19:57
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.