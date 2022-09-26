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Konya'da 6. Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği Konferansları başladı

26.09.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KSO Başkanı Memiş Kütükcü: - "Konyalı otomotivcilerimiz son 12 yılda ihracatlarını 3 katına çıkararak geçtiğimiz yılı 596 milyon doları aşkın ihracat ile tamamladı. Sektörün ihracatı bu yılın ilk 8 ayında da 461 milyon dolara ulaştı" - "Konyalı otomotivcilerimiz bu yılın ilk 8 ayında 81 ilimizin 53'ünden daha fazla ihracat gerçekleştirdi"

Konya'da 6. Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği Konferansları başladı

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Konyalı otomotivcilerin son 12 yılda ihracatlarını 3 katına çıkararak geçen yıl 596 milyon doları aşkın dış satım yaptığını belirtti.

Kütükcü, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 6. Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği Konferansları'nın açılış töreninde, Konya sanayisinin, otomotiv sektöründe 460'ı aşkın firma bünyesinde 22 bin çalışanı istihdam ettiğini söyledi.

Konya'nın, 2 bin 992 firmanın geçen yıl 3 milyar dolara ulaşan ihracatıyla lider üretim merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Memiş Kütükcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konyalı otomotivcilerimiz son 12 yılda ihracatlarını 3 katına çıkararak geçtiğimiz yılı 596 milyon doları aşkın ihracat ile tamamladı. Sektörün ihracatı bu yılın ilk 8 ayında da 461 milyon dolara ulaştı. Konyalı otomotivcilerimiz bu yılın ilk 8 ayında 81 ilimizin 53'ünden daha fazla ihracat gerçekleştirdi. Yine Konya bu dönemde, otomotiv sektöründe Türkiye'nin en fazla ihracat geliştiren yedinci ili konumuna geldi."

Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ'ın yaptığı oturuma geçildi.

13 ülkeden çok sayıda sanayici, iş insanı, gazeteci ve akademisyen katıldığı etkinlik kapsamında, iki gün boyunca "Otomotiv Sektöründe Sürdürebilirlik" teması altında paneller düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında bu akşam, Konya otomotiv sektöründe en fazla ihracat ve istihdam sağlayan firma sahiplerine ödülleri törenle verilecek.

Konya'da 6. Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği Konferansları başladı

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Konya açılış odası otomotiv sanayi uluslararası

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