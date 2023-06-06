YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya’da 8 polisin yaraladığı silahlı kavgada 4 kişi tutuklandı

Konya’da 8 polisin yaraladığı silahlı kavgada 4 kişi tutuklandı

06.06.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Ereğli ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahla kavgaya müdahale etmek isteyen ve olayda yaralanan 8 polise mukavemet eden 4 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 4 Haziran tarihinde Ereğli ilçesi Selçuklu Mahallesi Atatürk Caddesi Site Kavşağı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın devam etmesi üzerine polis ekipleri tarafları ayırmaya çalıştı. Tarafların polise saldırmasıyla 8 polis memuru da yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken polise mukavemet gösteren D.B. (36), E.T. (36), G.Ö. ve olayın failleri olduğu tespit edilen Ç.B.ve iş yeri sahibi A.Ö. (43) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.B., E.T., G.Ö., Ç.B. tutuklanırken, A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SİLAHLI KAVGANIN SEBEBİ "KÜFÜR"

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada tartışmanın karşılıklı küfürleşmeyle başladığı sonrasında silahlı kavgaya dönüştüğü belirlendi. İddiaya göre hastaneye kaldırılan yaralılar S.K., M.Ü., İ.T. ve Ö.T.’ın alkollü oldukları halde çorbacıya geldikleri ve küfürlü konuşmaya başladıkları ifade edildi. Bunun üzerine iş yerinde çalışan Ç.B.’nın silahıyla ateş ettiği ve 4 kişiyi yaraladığı öğrenildi. Polise mukavemet eden şahısların yaralıların arkadaşları olduğu anlaşıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya’da dağda bilinci kapalı bulunan şahıs yaşam mücadelesini kaybettiKonya’da dağda bilinci kapalı bulunan şahıs yaşam mücadelesini kaybetti
"Depremzede aileye bağış" şartıyla ceza almaktan kurtuldular"Depremzede aileye bağış" şartıyla ceza almaktan kurtuldular
YÖK, "engelsiz üniversiteler"e ödül verdiYÖK, "engelsiz üniversiteler"e ödül verdi
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 6 Haziran Salı

İmsak
03:35
Sabah
05:21
Öğle
12:54
İkindi
16:46
Akşam
20:16
Yatsı
21:54

Konya Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Salı

Taşkin eczanesi
Aksehir
Elçin eczanesi
Tuzlukcu
Erden eczanesi
Eregli
Taşkent eczanesi
Taskent
İlter eczanesi
Cihanbeyli
Alibeyhüyüğü eczanesi
Cumra
Köseoğlu ferah eczanesi
Guneysinir
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.