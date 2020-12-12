Konya'da avukatlar AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı

Konya'da Baro Başkanı Mustafa Aladağ ve bazı avukatlar, AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katılarak, üç kategoride en beğendikleri fotoğrafları seçti.

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi. Aladağ, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafına oy verdi. Haber kategorisinde ise Aladağ, Özkan Bilgin'in çektiği "Van'da çığ felaketi" adlı fotoğrafını oyladı.

Aladağ, spor kategorisinde ise tercihini Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Anadolu Ajansı'nın oylamada sergilediği her bir fotoğrafın anlamlı ve çok başarılı olduğunu söyleyen Aladağ, "Fotoğrafları, hem içerik açısından hem de teknik açıdan muhteşem buldum. Ülkemizin tarihi arşivi olacak bu fotoğrafların çekilmesinde emeği geçen basın mensuplarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Avukat Musa Doğan ise yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu", haber kategorisinde, Abdullah Coşkun'un Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çektiği "Koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisindeyse Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğraflarına oy verdi.