Konya'da ayakkabı izinden yola çıkılarak yakalanan şüpheli ile arkadaşı tutuklandı

Konya'da bir çocuğun bisiklet almak için para biriktirdiği kumbarasının çalınması ve 4 evden hırsızlık yapılmasıyla ilgili yakalanan 2 hırsızlık zanlısı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyübi ve Yazır Mahallesi'nde 5 evden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Aynı bölgelerde yaklaşık bir ay boyunca takipte olan ekipler, gelen hırsızlık ihbarı üzerine durdurduğu 2 şüphelinin üst aramasında 3 ruhsatsız tabanca ve kama ele geçirdi.

Gözaltına alınanlarla ilgili yapılan incelemelerde evlerden birisinde bırakılan ayak izinin Oktay Y'ye ait olduğu anlaşıldı.

Bunun üzerine Oktay Y. ve Ahmet Ö'nün ikametinde yapılan aramada dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, elektronik alet ve bir çocuğunun bisiklet almak için biriktirdiği kumbarasındaki 1300 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oktay Y. ve Ahmet Ö, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

