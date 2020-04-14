Konya'da bilboardlardan şiveli "evde kal" mesajı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya şivesinin, Anadolu'nun en önemli değerleri arasında olduğunu söyledi.

Bilboardlara asılan; "Sokranıp durma, evden aralaşma", "Ellerinizi gözelce yudunuz mu", "Accık öte yanda dur" ve "Gorona vilan bi şiy itmez dime" ilanları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Virüsle mücadelede sosyal izolasyonun önemine dikkati çekmek için bilboardlara ilan hazırlayan belediye ekipleri, Konya yöresinin ağız yapısına uygun, mizahi yönüyle de tebessüm ettiren sözleri derledi.

Kuşaktan kuşağa gelen şivenin bozulmadan gelecek nesillerde de görülebileceğini anlatan Kılca, "Konya şivesi, ülkemizin önemli kültür hazinelerinden birisi. Konya şivesi, kulağa çok hoş gelen, kendine has, ayrı bir tınısı olan ve Anadolu'nun öz Türkçesidir. Sağlık Bakanlığımızca koronavirüsten korunmak için ilan edilen 14 kuralı hatırlatmak ve bunu yaparken de farkındalık oluşturmak için eğlenceli bir dilde bu çalışmayı yaptık." dedi.

Kılca, "Vatandaşımızın evde kalmalarını ve tedbirlere uymalarını sağlamayı hedefliyoruz. Şehirdeki bilboardlara girdi. Bu görselleri sosyal medya platformlarından da paylaşıyoruz. Olumlu tepkiler aldık, güzel karşılandı. Farkındalığın oluştuğuna inanıyorum. Vatandaşlarımızın genel anlamda kurallara uyduğunu gözlemliyoruz." diye konuştu.

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Vatandaşlardan Ali Tarakçıoğlu ise zaruri ihtiyaçlarının dışında sokağa çıkmadığını vurgulayarak, "Devletimizin aldığı tedbirlere uymak gerekiyor. Cadde ve sokaklardaki sakinlikten vatandaşların tedbirlere uyduğu görülüyor. Bilboarddaki ilan dikkatimi çekti. Duyduğumuz ağız ve şiveyi panolarda görünce hoşuma gitti. Uyarılara kulak vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.