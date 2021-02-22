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Konya’da bin 467 sürücüye ceza

22.02.2021 13:42 | Son Güncelleme:
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Konya’da bin 467 sürücüye ceza

Konya’da trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde bin 467 sürücüye işlem yapılırken, 78 araç trafikten men edildi.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezindeki çalışmaları devam ediyor.

Konya’da trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde bin 467 sürücüye işlem yapılırken, 78 araç trafikten men edildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezindeki çalışmaları devam ediyor. Yapılan trafik denetimlerinde 521 sürücüye hız sınırı ihlali, 400 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 540 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 4 sürücüye alkollü araç kullanmak ve 2 sürücüye fazla yolcu taşımaktan işlem yapıldı. Kontrollerde 78 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi.

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