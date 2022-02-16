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Konya'da bir kadın silahla yaralandı

16.02.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir kadın silahla yaralandı

Konya'nın Karatay ilçesinde bir kadını silahla yaralayan şüpheli aranıyor.

Tatlıcak Mahallesi'nde Güler G'nin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kadını vurduğu öne sürülen ve aracı park halinde bulunan Serdar Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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