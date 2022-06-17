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Konya'da bir kişinin ofisinde silahla öldürülmesine ilişkin 3 sanık yargılanıyor

17.06.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir kişinin ofisinde silahla öldürülmesine ilişkin 3 sanık yargılanıyor

Konya'da Süleyman Yıldız'ın ofisinde silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Galip D, Hakan G. ve Sinan G. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'ndeki (SEGBİS) teknik arıza nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Tanık Kemal K, sanıklardan Hakan G. ve Sinan G'yi tanıdığını, Galip D'yi tanımadığını söyledi.

Olayın nasıl olduğunu görmediğini öne süren Kemal K, önceki ifadelerinin doğru olduğunu belirtti.

Sanıklar Sinan G. ve Hakan G. ile 12 yıldır konuşmadığını iddia eden tanık, "Maktul ve Dilber arasındaki ilişkiyle ilgili sanıklarla görüşmem mümkün değil. Maktul, bana 'Ya Dilber'i bana verirsiniz ya da birini öldürürüm.' şeklinde bir söz söylemedi." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Hakan G'nin üzerine atılı suç vasfının değişme ihtimalini nazara alarak tahliyesine, Sinan G. ve Galip D'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.

- Olay

Meram ilçesindeki bir plazanın 4. katındaki hafriyat ofisinden 31 Mart 2021'de silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, başından silahla vurulan Süleyman Yıldız'ın (40) cesedini bulmuştu.

Şüphelilerden Hakan G. (28) belirlenen adresteki çeyiz sandığının içinde, Sinan G. (25) aracıyla İzmir'e kaçarken Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma sonucu Kula ilçesinde, Galip D. (24) de cinayetten 2 gün sonra yakalanmış, zanlılar "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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