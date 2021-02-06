Konya'da bisiklet ve motosiklet çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde yakalanan 8 hırsızlık şüphelisinden 4'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.
Farklı tarih ve yerlerde meydana gelen 8 bisiklet, elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olayı çözülerek 8 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda 7 adet bisiklet, elektrikli bisiklet ve motosiklet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.