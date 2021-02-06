YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da bisiklet ve motosiklet çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

Konya'da bisiklet ve motosiklet çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

06.02.2021 22:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bisiklet ve motosiklet çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde yakalanan 8 hırsızlık şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Farklı tarih ve yerlerde meydana gelen 8 bisiklet, elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olayı çözülerek 8 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 7 adet bisiklet, elektrikli bisiklet ve motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Heyecanlıyız, az kaldı''Heyecanlıyız, az kaldı'
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Konya Namaz Vakitleri 6 Şubat Cumartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:43
Öğle
13:09
İkindi
16:00
Akşam
18:25
Yatsı
19:43

Konya Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Cumartesi

Nakipoğlu Eczanesi
Karatay
Malazgirt Eczanesi
Selcuklu
Merve Çerşil Eczanesi
Selcuklu
Otogar Eczanesi
Selcuklu
Parlakkaya Eczanesi
Selcuklu
Saraybosna Eczanesi
Selcuklu
Eşrefoğlu Eczanesi
Meram
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Diğer Haberler

Konya’da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Konya’da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Beyşehir’in Üzümlü Mahallesi, Konya’da nüfus itibariyle 4 ilçeden daha kalabalık

Beyşehir’in Üzümlü Mahallesi, Konya’da nüfus itibariyle 4 ilçeden daha kalabalık

Bıçakla yaralanmış halde bulundular

Bıçakla yaralanmış halde bulundular

Konya'da bir kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli yakalandı

Konya'da bir kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli yakalandı

Yolcu otobüsünde uyuşturucu taşırken yakalandı

Yolcu otobüsünde uyuşturucu taşırken yakalandı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.