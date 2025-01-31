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Konya’da çarşı ve mahalle bekçisi arazide ölü bulundu

İHA İHA
31.01.2025 12:02
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Konya’nın Halkapınar ilçesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi boş arazide ölü bulundu.

Konya’da çarşı ve mahalle bekçisi arazide ölü bulundu

Olay, saat 23.30 sıralarında Halkapınar ilçesi İvriz Mahallesi Karatepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halkapınar İlçe Emniyet Amirliğinde görevli bekçi Ulaş Çetin’den (34) haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. Yapılan araştırma neticesinde Ulaş Çetin, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda 42 APZ 454 plakalı otomobilinin önünde başından vurulmuş ve hayatını kaybetmiş şekilde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Ulaş Çetin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Çetin’in otomobili de çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya’da çarşı ve mahalle bekçisi arazide ölü bulundu

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