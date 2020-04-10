Konya’da dezenfeksiyon çalışmaları artarak devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günden itibaren vatandaşların sağlığı için 31 ilçede 7 bin binayı dezenfekte ederek 4 bin 500 litre dezenfektan kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip Korona virüs salgınından korunma maksadıyla 31 ilçede dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyaların sağlığı için her gün 50 ekibin 110 personel ile dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Dezenfeksiyon Eylem Planı kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar ile tramvay, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında, eczanelerde, 112 çağrı merkezlerinde, hastane acil servislerinde, kamu binalarında dezenfeksiyon işlemlerine aksatmadan devam ettiklerini söyledi. Başta Sağlık Bakanlığı ambulansları olmak üzere; polis, jandarma, kamu kurumlarına ait hizmet araçları ile özel sektöre ait hatlı minibüsler, ticari taksiler ve personel servislerini de Büyükşehir Belediyesi Dezenfeksiyon Koordinasyon Merkezi’nde ücretsiz dezenfekte ettiklerini kaydeden Başkan Altay, KOMEK öğretmen ve çalışanlarının ürettiği 225 bin 500 maskeyi toplu ulaşım araçlarında vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttıklarını ve dağıtımı sürdürdüklerini vurguladı. Devletin virüse karşı aldığı güçlü tedbirleri belediyeler olarak uygulamaya devam edeceklerini ve bu zor süreci en kısa zamanda atlatacaklarını kaydeden Başkan Altay, vatandaşların da korunma kurallarına uyarak ve mümkün olduğunca evde kalarak bu sürece katkısını sürdürmesini istedi.