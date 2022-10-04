YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da duvarını deldiği kuyumcu dükkanını soymaya çalışan zanlı tutuklandı

Konya'da duvarını deldiği kuyumcu dükkanını soymaya çalışan zanlı tutuklandı

04.10.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da duvarını deldiği kuyumcu dükkanını soymaya çalışan zanlı tutuklandı

Konya'da kuyumcu dükkanını soymak isterken devriye atan polis ekiplerini görünce kaçan şüpheli tutuklandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, iki gün önce kuyumcu M.Ö.Ç'nin iş yerinin duvarının delinerek hırsızlık yapılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada, Selçuklu Mahallesi Uzun Çarşı Sokak'taki iş yeri ile çevresindeki güvenlik kameralarından, bir şüphelinin kuyumcu dükkanının bitişiğindeki dönerci dükkanının camını kırıp içeriye girerek duvarı delmeye çalıştığını tespit etti.

Kimliği belirlenen Resul G'yi (20) adresinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan zanlının, kuyumcu dükkanını soymak için sokakta dolaştığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da gümrük kaçağı cep telefonu ve tütün ürünü satan 4 şüpheli yakalandıKonya'da gümrük kaçağı cep telefonu ve tütün ürünü satan 4 şüpheli yakalandı
Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 20 kişi yakalandıKayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 20 kişi yakalandı
Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 5 kişi defnedildiKonya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 5 kişi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Konya

Konya Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
05:21
Sabah
06:41
Öğle
12:44
İkindi
16:01
Akşam
18:37
Yatsı
19:52
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.