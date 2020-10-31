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Konya'da el freni çekilmeyen otomobil başka araçlara çarparak durabildi

KONYA HABERLERİ  | 31.10.2020 15:11 | Son Güncelleme

Kaza anı MOBESE kameralarınca kaydedildi

Konya'nın Kulu ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, önce park halindeki kamyonete, ardından ışıklarda duran otomobile çarparak durdu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ilçe merkezinden geçen Konya-Ankara kara yolunda, ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobilini yol kenarına park ederek araçtan indi.

Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu araç bir anda hareket etti. Yaklaşık 300 metre ilerleyen araç, önce yol kenarında park halindeki kamyonete, ardından otogar kavşağındaki ışıklarda bekleyen otomobile çarparak durdu.

Kaza anı ise çevredeki MOBESE kameralarınca kaydedildi.

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