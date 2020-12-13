Konya’da engelli destek merkezi kuruldu

Konya’da kurulan Engelli Destek Merkezi, şehirde yaşayan engellileri bir çatı altında toplayarak, belirtilen ihtiyaçlar doğrultusunda daha etkin hizmet verecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, engellilere daha etkin ve verimli hizmet verebilmek için Engelli Destek Merkezini (ENDEM) hizmete sundu. Engellilerin her zaman yanında yer alan ve onların hayatını kolaylaştırmaya büyük önem veren Konya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak Konya’da engelsiz bir yaşamı inşa etmek amacıyla örnek çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine başlayan ENDEM, Konya’da ikamet eden engelli vatandaşları bir çatı altında toplayarak onlarla daha yakın ilişki kurmayı, şehrin engelli sosyal doku haritasını oluşturarak ihtiyaçları daha hızlı şekilde belirlemeyi amaçlıyor. ENDEM’e kayıt yaptıranlarla daha hızlı ve doğru iletişim içinde olunması hedeflenirken ayrıca KOSKİ su indirimi ve toplu ulaşım hizmetleri gibi güncellenmesi gereken hizmetler de bu merkez tarafından takip edilecek. Engelli Destek Merkezine kayıt yaptırmak için “endem.konya.bel.tr” adresinde bulunan formun doldurulması, değişen bilgilerin güncellenmesi gerekiyor. Başvuru esnasında, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için hangi hizmetlere ihtiyaçları olduğu da soruluyor.

