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Konya’da far avı yapan 3 avcıya 5 bin 634 lira ceza

KONYA HABERLERİ  | 01.10.2020 16:40 | Son Güncelleme

Konya’da, gece farla kara avcılığı yaptığı iddia edilen 3 kişiye toplam 5 bin 634 liralık idari para cezası kesildi.Edinilen bilgiye öre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.

Konya’da far avı yapan 3 avcıya 5 bin 634 lira ceza

Konya’da, gece farla kara avcılığı yaptığı iddia edilen 3 kişiye toplam 5 bin 634 liralık idari para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye öre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Konya Şubesi Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çumra ilçesinde gece far ışığı tutarak kara avcılığı yaptığı belirlenen 3 avcıyı yakaladı. Avcılara ekipler tarafından toplamda 5 bin 634 liralık idari para cezası uygulanırken, avda kullanılan 1 adet av tüfeği, 1 adet projektör ile otomobile mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el koyuldu.

Konya’da far avı yapan 3 avcıya 5 bin 634 lira ceza

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