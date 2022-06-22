Konya'da gümrük kaçağı 4 milyon 600 bin makaron ele geçirildi

Konya'da 4 milyon 600 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen iki kamyonun sürücüleri gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ereğli yol uygulamasında şüphe üzerine iki kamyonu durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada, 4 milyon 600 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı.
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