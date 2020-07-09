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Konya'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

KONYA HABERLERİ  | 09.07.2020 10:02 | Son Güncelleme

Konya'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Güven Işık (41) yönetimindeki 42 M 79 54 plakalı hafif ticari araç, Kulu-Karacadağ Mahallesi yolunun 6. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ercan Kaya (38), Halis Taşbulut (44) ve Ahmet Yılmaz (32) yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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