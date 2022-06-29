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Konya'da hayvan otlatma cinayetine ilişkin 41 sanıklı dava sürüyor

29.06.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da hayvan otlatma cinayetine ilişkin 41 sanıklı dava sürüyor

Konya'da iki mahallenin sakinleri arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen ve bir kişinin öldüğü olaya ilişkin biri tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesince adliye konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Ö. ile tutuksuz yargılanan sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Sanık Mehmet Ö, önceki beyanlarını tekrarlayarak Dal ailesinin, hayvanları kontrolsüz şekilde otlatması nedeniyle ekili arazilerinde büyük zarar meydana geldiğini iddia etti.

Mehmet Ö, olay günü yaşanan arbede sırasında oğlunu koruma amacıyla hareket ettiğini öne sürdü.

Duruşmada tanık olarak dinlenen N.Y, olay günü Dal ailesi tarafından kendilerine ateş açıldığını iddia etti.

Maktul Hakim Dal'ın vurulma anını görmediğini belirten N.Y, "Dal ailesini yaşadığı Çarıklar Mahallesi ile bizim aramızda bir problem yoktu. Hiçbir sorunumuz yoktu. Sorunumuz tarlalarımızda koyunlarını otlatan Dal ailesiyleydi. Yıllardır aynı şeyi yapıyorlar. Jandarmaya şikayette bulunduk ama jandarma geldiğinde tarlanın içinde kimseyi bulamadıkları için resmi işlem yapamamıştı." ifadelerini kullandı.

Dal ailesinin avukatlarından Abdurrahman Karabulut, olayın organize şekilde işlenmiş bir suç olduğunu savunarak tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Dal ailesinin hayvanlarının, bir başka mahallede ikamet eden vatandaşlara ait tarlalara girmesi nedeniyle iki mahalle sakinleri arasında 21 Temmuz 2021'de tartışma çıkmış, tartışma büyüyerek silahlı, taşlı-sopalı kavgaya dönüşmüştü.

Hakim Dal'ın silahla vurularak hayatını kaybettiği olayda katil zanlısı olarak gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Mehmet Ö'nün de aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında dava açılmıştı.

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