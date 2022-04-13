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Konya'da iki kadını darbettikleri iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

13.04.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da iki kadını darbettikleri iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Konya'da iki kadını darbettikleri öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

D.D. isimli kadın Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. tarafından elleri bağlanıp, darbedildiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, bir gün sonra sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından serbest bırakıldı.

Aynı gün M.K. isimli genç kadın da şüpheliler hakkında benzer bir şikayette bulundu. Bunun üzerine yeniden gözaltına alınan 3 şüpheli, bu kez "hürriyetten yoksun bırakma", "eziyet", "yaralama" ve "hakaret" suçlarından tutuklandı.

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