Konya’da iki meslek lisesi koruyucu maske üretti

Konya’da iki meslek lisesi el ele vererek yüz koruyucu siper maskelerin seri üretimine başladı.

Konya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konya Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile birlikte korona virüs salgınına karşı kullanılacak olan yüz koruyucu siper maskesinin üretimini gerçekleştirdi. Maske üretimi ile ilgili bilgi veren Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tayyip Sarı, iki okulda toplam 10 öğretmen ve 20 öğrenci ile maske üretimine başladıklarını belirterek, “Korona virüsle mücadele kapsamında devletimiz önemli çalışmalar yürütüyor. Biz de bu konuda sağlık çalışanlarımıza destek olabilmek adına harekete geçtik. Okulumuzun ve Konya Mesleki Teknik ve Anadolu Lisemizin iki haftalık Ar-Ge çalışmasının ardından yüz koruyucu maskelerinin kalıplarını çıkararak, seri üretimini gerçekleştirdik. 0.75 mikron kalınlığında, kırılmaz ve çizilmez, yüzde 90 şeffaf geçirgenlik görüş alanı bulunan ve kullanımı kolay, yumuşak plastikten yapılmış olan maskemizde sağlığa zararsız başlık kullandık” dedi.

İlk etapta bin adet koruyucu maskeyi sağlık çalışanlarının kullanması için teslim ettiklerini aktaran Sarı, Türkiye’nin birçok yerinden siparişler geldiğini, bu kapsamda günlük 5 bin adet yüz koruyucu maskenin üretimini gerçekleştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.



