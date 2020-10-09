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Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan çocuk yaşamını yitirdi

KONYA HABERLERİ  | 09.10.2020 17:44 | Son Güncelleme

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan çocuk yaşamını yitirdi

Konya'nın Ilgın ilçesinde, 4 gün önce iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Harmanyazı kavşağında 5 Ekim'de, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan İbrahim Gezen (5), olaydan 4 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gezen'in cenazesi, ailesine teslim edilmesinin ardından ilçeye bağlı Çavuşcugöl Mahallesi'nde toprağa verildi.

Ilgın'da, 4 gün önce, sürücüleri belirlenemeyen 42 AEA 422 plakalı ve 42 KZ 024 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu araçlardaki Ümmühan, Lütfi ve Berat Altun, Ayşe, Tütek, Ahmet, Sema ve İbrahim Gezen ile Hüdaver Arıkan yaralanmıştı.

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