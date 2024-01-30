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  4. Konya'da iş yerinden koleksiyonluk eşya çalan 2 zanlı tutuklandı

Konya'da iş yerinden koleksiyonluk eşya çalan 2 zanlı tutuklandı

AA AA
30.01.2024 10:33 | Son Güncelleme:
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Konya'da bir iş yerinden koleksiyon eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesindeki iş yerinden koleksiyonluk eşyaların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, izlediği güvenlik kameralarından, şüphelilerin Adem E. (38) ile Ayşe Dilek T. (43) olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, şüphelileri saklandıkları stüdyo dairede gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, iş yerinden çalındığı tespit edilen tespih, kol saati ve yüzük, iki av tüfeği ile çeşitli dokuma eşyalar ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin, çeşitli suçlardan 24 kaydının bulunduğu öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Konya hırsızlık zanlı

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