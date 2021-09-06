Konya'da karavanda tüpten sızan gazdan zehirlendiğinden şüphelenilen kişi öldü, amcası hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde karavandaki piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendiğinden şüphelenilen kişi öldü, amcası hastaneye kaldırıldı.

Çiller Mahallesi'nde Mahmut ve yeğeni Mustafa Bolca'dan haber alamayan yakınları, meradaki karavanda kalan amca ile yeğeninin yanına gitti.

Amca ve yeğenini, kaldıkları karavanda hareketsiz bulan yakınları, durumu sağlık görevlilerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mahmut ve yeğeni Mustafa Bolca'yı Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Mustafa Bolca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, durumu ağır olan amcası Mahmut Bolca, Konya'ya sevk edildi.

Amca ile yeğeninin karavandaki piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendikleri ihtimali üzerinde duruluyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz