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Konya'da karavanda tüpten sızan gazdan zehirlendiğinden şüphelenilen kişi öldü, amcası hastaneye kaldırıldı

06.09.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da karavanda tüpten sızan gazdan zehirlendiğinden şüphelenilen kişi öldü, amcası hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde karavandaki piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendiğinden şüphelenilen kişi öldü, amcası hastaneye kaldırıldı.

Çiller Mahallesi'nde Mahmut ve yeğeni Mustafa Bolca'dan haber alamayan yakınları, meradaki karavanda kalan amca ile yeğeninin yanına gitti.

Amca ve yeğenini, kaldıkları karavanda hareketsiz bulan yakınları, durumu sağlık görevlilerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mahmut ve yeğeni Mustafa Bolca'yı Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Mustafa Bolca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, durumu ağır olan amcası Mahmut Bolca, Konya'ya sevk edildi.

Amca ile yeğeninin karavandaki piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendikleri ihtimali üzerinde duruluyor.

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