Konya'da kardeşini öldürüp yurt dışına kaçan zanlı, 9 yıl sonra Gaziantep'te yakalandı

Suriye'den 2014'te ailesiyle geldiği Konya'ya yerleşen Ala Hasoun (47), bir yıl sonra husumet yaşadığı kardeşi Khaled Hasoun'u (43) bıçaklayarak öldürdükten sonra Suriye'ye kaçtı.

Konya Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'un talimatıyla dosyayı yeniden inceleyen Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının geçen yıl sahte kimlikle yeniden Türkiye'ye gelip ailesiyle Gaziantep'te yaşamaya başladığını tespit etti.

Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip, zanlı Hasoun'un kentte sahte kimlikle bir terzi dükkanında çalıştığını, çevresindekilere de bekar olduğunu söylediğini belirledi.

Harekete geçen polis zanlıyı 30 Ocak'ta yakaladı.

Konya'ya getirilen Hasoun'un, polise sahte kimliğini göstererek, adının Muhammed Yasin olduğunu, Konya'ya hiç gelmediğini ve böyle bir suç işlemediğini iddia etse de bir süre sonra suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

