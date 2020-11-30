Konya’da kavşak düzenlemeleri ile trafik rahatlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde yoğunluğun fazla olduğu kavşaklarda trafiği rahatlatmak amacıyla özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hayatı olumsuz etkilememesi adına bazı çalışmaları özel izinle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde yaptıklarını ifade ederek, yapılan düzenlemelerle Konya’da trafiği daha akıcı hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda şehir trafiğinin en işlek noktalarından olan Beşyol Kavşağı’nda ilave şerit ve düzenleme çalışmalarının hafta sonu tamamlandığını kaydeden Başkan Altay, “Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemlerde trafiği etkilemeden 16 kavşağımızı düzenledik. Beşyol Kavşağı’nda yaptığımız çalışmayla da küçük dokunuşlarla büyük rahatlık sağlamayı amaçlıyoruz. Mahalle sakinlerimize anlayışı için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

