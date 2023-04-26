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Konya'da kayalıklardan düşen kişiyi jandarma ve AFAD ekipleri kurtardı

26.04.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Seydişehir ilçesinde mantar toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, jandarma ve AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Konya'da kayalıklardan düşen kişiyi jandarma ve AFAD ekipleri kurtardı

Madenli Mahallesi'ndeki dağlık alanda mantar toplarken dengesini kaybedip kayalıklardan düşen Ergün Dinç (55) yaralandı.

Telefonla aradığı kardeşinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Düştüğü yerin kayalık olması nedeniyle Dinç'in kurtarılması için askeri helikopter talebinde bulunuldu. Ancak Kara Kuvvetlerine ait helikopter, arazi şartları nedeniyle bölgeye iniş yapamadı.

Bunun üzerine ekipler, yaklaşık 5 saat süren çalışmayla Dinç'i kurtardı.

Bacağı kırılan Dinç, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dinç'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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