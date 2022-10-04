Konya'da kocasını öldürdüğü öne sürülen kadın yargılanıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadının yargılanmasına devam edildi.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fatma K, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Fatma K, önceki savunmalarını tekrarladı. Fatma K, olay sırasında da olay öncesi de sık sık eşinden eziyet gördüğünü iddia etti.

Sanığın kayınvalidesi Güllü Koç, şikayetçi olmadı. Koç, "Sanığın ceza almasını istemiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Fatma K. hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın iddia makamına teslim edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Fatma K. 4 Ocak'ta eşi Mustafa K'yi (48) ekmek bıçağıyla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmış, 22 Haziran'daki ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.



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