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Konya'da köpek dövüştüren 5 kişiye 39 bin 931 lira ceza

28.01.2021 16:08 | Son Güncelleme:
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Konya'da köpek dövüştüren 5 kişiye 39 bin 931 lira ceza

Konya'nın Kulu ilçesinde köpekleri dövüştürdükleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 5 kişiye 39 bin 931 lira para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ömeranlı Mahallesi'nde 5 kişinin köpeklerini dövüştürüp görüntülerini sosyal medyadan paylaştığını tespit etti.

Ekipler, köpekleri dövüştüren Serkan E, Volkan D, Yunus B, Nuri D. ve Cihan Ö'ye "Hayvanları başka bir canlı hayvan ile dövüştürmek" ve "sosyal mesafe kuralına uymamak"tan 39 bin 931 lira para cezası uyguladı.

Dövüştürülürken yaralanan köpeklerin ise tedavi altına alındığı belirtildi.

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