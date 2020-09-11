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Konya’da mahalle yollarında kalite yükseliyor

KONYA HABERLERİ  | 11.09.2020 14:52 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 105 kilometre mahalle yolu yaptığı Hüyük, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerinde 2020 yatırım programında olan mahalle yollarını tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 105 kilometre mahalle yolu yaptığı Hüyük, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerinde 2020 yatırım programında olan mahalle yollarını tamamladı. Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası ilçelerde mahalle yolları ağını genişleterek standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçelerde prestij cadde yapımlarının ardından mahalle yollarında da standartların yükselmesi için çalıştıklarını belirterek, her yıl planlamaya göre yatırımları sürdürdüklerini dile getirdi. Hüyük, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerinde 2020 yatırım programında yer alan mahalle yolu çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Başkan Altay, “Hüyük İlçemizde Tolca-Kıreli Mahalle Yolu ile Budak Mahalle Yolumuzu tamamladık. Ahırlı İlçemizde Kuruçay ve Bademli mahallelerimizde yol çalışması yaptık. Ayrıca, Göksu Taşeli Projesi kapsamında Çiftlik Yayla Yolu ile Akkise Cabbar Yaylası Yolu ihalelerini tamamlayarak yapım çalışmalarını başlattık. Yalıhüyük İlçemizde Arasögüt Mahalle Yolu, Saray Mahalle Yolu ve Gölcük Yayla Yolu’nu tamamladık. İlçelerimiz için hayırlı olsun” dedi.
Hüyük, Ahırlı ve Yalıhüyük’te Yeni Büyükşehir Yasası sonrası tamamladıkları mahalle yolu uzunluğunun 105 kilometreye ulaştığını kaydeden Başkan Altay, “Ortak akılla, vatandaşlarımızın talepleri, şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza gece gündüz devam edeceğiz. Güzel şehrimizi hep birlikte daha güzel yarınlara taşımak için el birliğiyle mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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