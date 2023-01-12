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Konya'da mesai arkadaşını öldüren sanık hakim karşısında

12.01.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da mesai arkadaşını silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tamer E, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen Tamer E, yakın arkadaşı olduğunu söylediği maktul Abdullah Ersen ile uyuşturucu kullandıklarını öne sürdü.

Olay günü uyuşturucu kullanımıyla ilgili telefonda tartıştığı ağabeyinin maktul Abdullah Ersen'i aradığını iddia eden Tamer E, "Abdullah, bir süre sonra ağabeyimle telefonda konuşmaya başladı, tartışıyorlardı. Bizim evimizin önüne arkadaşlarını ve kardeşlerini çağırdı. Abdullah'a ağabeyimin uyuşturucu kullanmaya karşı olduğu için böyle konuştuğunu, sakin olması gerektiğini söyledim. Olay büyümesin diye uğraştım. Ancak o konuşmaya devam etti. Bana bıçak sallayınca ben de bacaklarına ateş ettim. Neresine isabet ettiğini görmedim. Olayın böyle olmasını istemedim. Abdullah'ı çok severdim." ifadelerini kullandı.

Maktulün annesi Ayşe Ersen ise kısa süre önce sanıkla çalışmaya başlayan oğlunun uyuşturucuyu bıraktığını, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, Tamer E'nin tutukluluk halinin devamına karara vererek duruşmayı erteledi.

Cumhuriyet Mahallesi Emir Sultan Caddesi'nde Tamer E, 9 Eylül 2022'de aynı servis aracında çalıştığı mesai arkadaşı Abdullah Ersen'i silahla öldürmüştü.

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