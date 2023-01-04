YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da öğrenci servisinin karıştığı kazada 20 kişi yaralandı

Konya'da öğrenci servisinin karıştığı kazada 20 kişi yaralandı

04.01.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da öğrenci servisi ile 2 tırın çarpışması sonucu 19'u öğrenci 20 kişi hafif yaralandı.

Ali İhsan Özdemir (42) idaresindeki 42 GAD 17 plakalı öğrenci servis aracı, yoğun sis nedeniyle Konya-Adana kara yolu Kuzu Kavşağı'nda Vahdettin Bekdik'in kullandığı plakası öğrenilemeyen tır ve Ahmet Elitaş yönetimindeki 20 ALH 23 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada servis sürücüsü Özdemir ile öğrenciler Emirhan Şanal (17), Necati Doğaner (14), Duhan Karabüber (16), Ahmet Tosun (17), İhsan Şanal (15), Ali Murat Kalkan (17), Selahatin Sarıkaya (16), Bayram Bektaş (16), İsmail Ay (15), Arda Genç (15), Umut Yaşar Arzuoğlu (16), Mustafa Yaman (16), Enes Çengel (17), Hiranur Dumlu (16), Umuter Yıldız (16), Şevket Akkuş (16), İsmet Serin (16), Mehmet Kazım Elibol (16) ve Mustafa Kundeş (17) hafif şekilde yaralandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da askeri aracın tıra çarpması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandıKonya'da askeri aracın tıra çarpması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü törenle kutlandıMersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Adana'da iki aracın çarptığı 2 kadından 1'i daha hayatını kaybettiAdana'da iki aracın çarptığı 2 kadından 1'i daha hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Konya çekici öğrenci servisi

Konya Namaz Vakitleri 4 Ocak Çarşamba

İmsak
06:32
Sabah
07:59
Öğle
13:00
İkindi
15:29
Akşam
17:50
Yatsı
19:12
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.