Konya'da öldürülen üniversite öğrencisinin kafa kemiklerinde kırıklar tespit edildi

Konya'da tartıştığı eniştesinin yakınları tarafından darbedilerek öldürüldüğü ileri sürülen üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel'in (23) otopsi raporunda, künt kafa travmasına bağlı kafa kemiklerinde kırıklar oluştuğu, kafa içi kanama ve beyin dokusunda meydana gelen hasar sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Mehmet Akif Mahallesi İsmet Bey Sokak'ta, eniştesinin yakınları tarafından darbedilerek öldürüldüğü iddia edilen Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Demirel'in ön otopsi raporu tamamlandı.

Raporda, Demirle'in, künt kafa travmasına bağlı kafa kemiklerinde kırıklar oluştuğu bildirilerek, kafa içi kanama ve beyin dokusunda meydana gelen hasara bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Raporda, baş bölgesinde yoğun bir kanama oluştuğu, dirsek, el, diz ve diz altında yaralar ile sol omzundan dirseğe kadar sıyrık bulunduğu da belirtildi.

- Olay

Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Mehmet Ali Demirel'in (23), yurt dışında yaşayan eniştesinin ablasını darbettiğini duyması üzerine bir arkadaşıyla ablasının Mehmet Akif Mahallesi İsmet Bey Sokak'taki kayınpederi Hüseyin K'nin evine gittiği ve burada tartıştığı iddia edilmişti.