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Konya'da omzuna yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı

28.08.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da omzuna yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde omzuna yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde düzenlenen tahinli pide festivaline katılan 13 yaşındaki İ.T.A'nın omzuna yorgun mermi isabet etti.

Çocuğun acı içerisinde yere yığılması üzerine festivaldekiler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Durumu iyi olan İ.T.A, buradaki ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Festival alanında silah kullanılmadığını belirleyen polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Konya yorgun mermi

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