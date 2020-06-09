Konya’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesinde bir dinlenme tesisi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 42 ACA 684 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada sürücü E.Y. yaralandı. Yaralı sürücü devrilen otomobilde sıkıştığı yerden olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralı E.Y. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



