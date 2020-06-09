YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Konya’da otomobil takla attı: 1 yaralı

KONYA HABERLERİ  | 09.06.2020 10:08 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesinde bir dinlenme tesisi civarında meydana geldi.

Konya’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesinde bir dinlenme tesisi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 42 ACA 684 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada sürücü E.Y. yaralandı. Yaralı sürücü devrilen otomobilde sıkıştığı yerden olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralı E.Y. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya’da otomobil takla attı: 1 yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Harvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı? Harvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı?
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Konya Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:33
Sabah
05:21
Öğle
12:54
İkindi
16:47
Akşam
20:18
Yatsı
21:57

Konya Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Canan Eczanesi
Karatay
Sağlam Eczanesi
Karatay
Çağlar Eczanesi
Selcuklu
Emel Eczanesi
Selcuklu
Gül Eczanesi
Selcuklu
Mete Eczanesi
Selcuklu
Nisan Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Başkan Kılca: "Bu yıl asfalt rekoru kıracağız"

Başkan Kılca: "Bu yıl asfalt rekoru kıracağız"

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.