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Konya’da otomobil takla attı: 2 yaralı

KONYA HABERLERİ  | 17.09.2020 11:47 | Son Güncelleme

Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 07.30 sıralarında Karapınar ilçesi Kesmez Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Karapınar ilçesi Kesmez Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.R.Ö. (55) idaresindeki 20 BH 818 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Takla atarak ters dönen otomobilde yolcu olarak bulunan A.Ö. (27) isimli yolcu ve otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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