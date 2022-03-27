Konya'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Mehmet Şengözlü idaresindeki 06 GB 5580 plakalı otomobil, Ankara Caddesi Hastane Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Hümeyra Şahin'e (23) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Şahin, 112 Acil Servis ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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