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Konya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

KONYA HABERLERİ  | 07.11.2020 12:48 | Son Güncelleme

Konya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Konya'nın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kargacı Mahallesi yakınlarında, Konya-Adana kara yolunda seyreden Aykut T'nin kullandığı 72 AB 118 plakalı otomobil, bir dinlenme tesisinde yolcu otobüsünden inip yolun karşısına geçen Mustafa Metin Çoban'a (52) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Çoban, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çoban'ın cansız bedeni, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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