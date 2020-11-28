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Konya'da otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

KONYA HABERLERİ  | 28.11.2020 11:55 | Son Güncelleme

Konya'da otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Hakan Yılmaz idaresindeki 42 ABF 686 plakalı minibüsle Hüseyin Levent'in kullandığı 42 VD 045 plakalı otomobil, Beyşehir-Isparta kara yolunun 30. kilometresinde, Hüyük ilçesi yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilden yola fırlayan Erol Güleç, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücüler ve minibüsteki Tarık Yıldırım, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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