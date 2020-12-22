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Konya'da özel çevre koruma bölgesinde avlanan 5 kişiye 11 bin 987 lira ceza verildi

KONYA HABERLERİ  | 22.12.2020 14:32 | Son Güncelleme

Konya'da özel çevre koruma bölgesinde avlanan 5 kişiye 11 bin 987 lira ceza verildi

Konya'da, Tuz Gölü'nün özel çevre koruma alanında kaçak avlandığı tespit edilen 5 kişiye 11 bin 987 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Av Koruma ekipleri, Tuz Gölü özel çevre koruma bölgesinde kaçak avcılık yapıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, Cihanbeyli ilçesi Gölyazı Karakol Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle yürüttüğü çalışma kapsamında, bölgedeki 5 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

Kontrolde 5 kişiye 11 bin 987 lira idari para cezası uygulandı, avlanmada kullanılan ruhsatsız 3 av tüfeğine el konuldu.

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