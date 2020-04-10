YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya’da Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü kutlandı

Konya’da Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü kutlandı

KONYA HABERLERİ  | 10.04.2020 12:29 | Son Güncelleme

Konya’da Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175.

Konya’da Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175. Yıl Dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.
Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 175. Kuruluş Yıl Dönümü kutlama programını yapmalarına rağmen bunu gerçekleştirilemediklerini söyledi. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de görülen Korona virüs nedeniyle törenlerin tarihte ilk defa bu kadar sönük olarak kutlandığını ifade eden Aydın, "Bu nedenle burada olmak isteyip de zorunluluktan bulunamayan Konyamızın değerli yöneticileri ve Konyalı hemşehrilerimi şahsım ve mensubu olmaktan gurur duyduğum Teşkilatımız adına en kalbi duygularla selamlıyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

"İhanet çetelerinin ilk hedefi Emniyet Teşkilatı olmuştur"
10 Nisan 1845 tarihinde "Polis Nizamnamesi" ile kurulan ve Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte de bugünkü yapının temelleri oluşturulan emniyet teşkilatının, 175 yıldır ülkenin huzur ve güvenliğini bozmaya yeltenen her türlü şer odaklarına ve suç örgütlerine karşı gece gündüz demeden cesaretle ve fedakarca görev yaptığını anlatan Mustafa Aydın, "Kuruluşundan bugüne kadar özgürlük ve güvenlik kendisine verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, hukuk devleti ilkelerine ve insan haklarına saygılı güvenlik hizmeti üretmektedir. Her geçen gün değişen suç türleri ile etkin mücadelesini, ulusal ve uluslararası alanda sürdüren teşkilatımız, suçla mücadelede yeni uzmanlık bilimlerini oluşturmakta, operasyonel anlamda yeni taktiksel roller kazanmakta, ortaya çıkan gelişmelere yetişmek amacıyla da sürekli kendini yenileyerek üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmektedir. Bunu yakın geçmişte ülkemizde meydana gelen olaylarda gördük ve yaşadık. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar giden sıkıntılı süreçte, Türkiye karşıtı küresel güçlerin ve onların maşası olmuş ihanet çetelerinin ilk hedefi Emniyet Teşkilatı olmuştur. Ancak polisimizin cesareti, demokrasiye olan inancı ve aziz milletimizle birlikte vesayet odaklarına karşı vermiş oldukları destansı mücadelesiyle, bu zorlu süreci atlatmayı başarmıştır. İnşallah polisimiz bundan sonra da deneyimlerinden elde ettiği kazanımlar ve milletimizden aldığı destekle yoluna daha güçlü devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda, Konya’ya daha kaliteli güvenlik hizmeti sunabilmek adına yürüttükleri faaliyetleri ve hedeflerini artırarak devam ettireceklerini belirten Aydın, Konya Emniyet Müdürlüğüne bu yıl içerisinde yeni bir hizmet binasının temelinin atılacağı bilgisini de verdi.
Konuşmaların ardından Emniyet Müdürü Aydın ve beraberindekiler Polis Şehitliğini ziyaret etti. Şehitlik ziyareti dua okunması ve çiçek bırakılmasının ardından sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çay koronavirüsü yenmede etkili mi? Çay koronavirüsü yenmede etkili mi?
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gaziantep'te bir mahalle ile 21 ev karantinaya alındı

Gaziantep'te bir mahalle ile 21 ev karantinaya alındı

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Kaymakam Aslan’dan ‘Polis Haftası’ mesajı

Kaymakam Aslan’dan ‘Polis Haftası’ mesajı

İhbara giden polislere ‘10 Nisan’ sürprizi

İhbara giden polislere ‘10 Nisan’ sürprizi

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Konya Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:50
Sabah
06:15
Öğle
12:56
İkindi
16:35
Akşam
19:28
Yatsı
20:47

Konya Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Bilge Eczanesi
Karatay
Akasya Eczanesi
Selcuklu
Bizim Eczanesi
Selcuklu
Karaağa Eczanesi
Selcuklu
Oğlakcı Eczanesi
Selcuklu
Yeni Eczanesi
Selcuklu
Bozkır Eczanesi
Meram
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Karaca: “Tüm gücümüzle insanlık için çalışmaya devam edeceğiz”

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Karaca: “Tüm gücümüzle insanlık için çalışmaya devam edeceğiz”

Konya ZMO Başkanı Akbulut: “Üretim planlaması acil ve bu gün için şart olan ilk plan olmalıdır”

Konya ZMO Başkanı Akbulut: “Üretim planlaması acil ve bu gün için şart olan ilk plan olmalıdır”

Konya Büyükşehir Belediyesinden evde sağlıklı yaşama destek

Konya Büyükşehir Belediyesinden evde sağlıklı yaşama destek

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Konya Büyükşehir Belediyesi geçici hizmet binalarına taşınıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi geçici hizmet binalarına taşınıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.