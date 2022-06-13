Konya'da polisten kaçarken tabancalarını yola atan 4 zanlı tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan, kaçarken otomobilden dışarı 6 tabanca attıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Şüphelilerin kaçmaya başlaması üzerine yaşanan kovalamacanın ardından polis otomobildeki 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kovalamaca sırasından şüphelilerin otomobilden attıkları 6 tabanca da polisin çalışmasıyla bulundu.

Zanlıların evinde yapılan aramada da çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh hukuk ceza hakimliğince tutuklandı.

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