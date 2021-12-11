YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da sanayi sitesinden hırsızlık yapan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

Konya'da sanayi sitesinden hırsızlık yapan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

11.12.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da sanayi sitesinden hırsızlık yapan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

Konya'da bir iş yerinden motor silindir kapağı ve bloklarını çalarak kaçmaya çalışan şüpheli, polis kovalamacası sonrasında gözaltın alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şubesi Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesi Karatay Sanayisi'ndeki bir iş yerinden, taşıtlara ait 200 bin lira değerindeki silindir kapağı ve motor blokların çalındığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, hırsızlığın yapıldığı aracı tespit ederek takibe aldı. Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Emniyete götürülen Bayram P'nin (39) hırsızlık, mala zarar verme, yaralama gibi olaylardan 13 suç kaydının olduğu belirtildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi ameliyat öncesi itiraf etti! Mezarı açılacakAnnesi ameliyat öncesi itiraf etti! Mezarı açılacak
Annesi ameliyat öncesi itiraf etti! Mezarı açılacakAnnesi ameliyat öncesi itiraf etti! Mezarı açılacak
Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma TörenleriMevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 11 Aralık Cumartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:48
Öğle
12:48
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:00

Konya Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cumartesi

Bilge Eczanesi
Karatay
Elif Sevde Eczanesi
Selcuklu
Halk Eczanesi
Selcuklu
Lavanta Eczanesi
Selcuklu
Özekin Eczanesi
Selcuklu
Tevfik Yekşun Eczanesi
Selcuklu
Yenikent Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı

Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Boluspor, Adanaspor maçında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Boluspor, Adanaspor maçında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Denizli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Denizli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.