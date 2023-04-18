Konya'da şeker üreticilerinde bayram yoğunluğu sürüyor

Konya'da 3 kuşaktır şeker ve lokum üretimi yapan, 40 ülkeye ihracat yapan firmanın Başkanı Murat Özgüven, AA muhabirine, bayrama yaklaşırken yoğunluklarının zirveye ulaştığını söyledi.

Bayram şekerlerinin kilogram fiyatının 70-80 liradan 600 liraya kadar çıktığını belirten Özgüven, şu önerilerde bulundu:

"Vatandaşlara bilmedikleri ürünü almamalarını tavsiye ediyorum. Lezzetine bakmak lazım. Meyve aromalılarda meyve tadının iyi geliyor olması gerekir. Çikolatalarda kakao, süt tadının iyi olması gerekir. Asıl belirleyici bunlardır. O nedenle vatandaşlara özellikle iftardan sonra alışverişe çıkmalarını tavsiye ederim."

Konya Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu ise sektörde üretimin yüzde 100 arttığını ifade etti.

İmalatçıların çok yoğun şekilde çalışarak bayramlık şeker ürettiğini dile getiren Kağnıcıoğlu, "Konya olarak günlük 250 tonun üzerinde lokum, şeker üretimi yapıyoruz. İşler çok yoğun. Geçen yıla göre üretimde yüzde 50 artış var. Geçen yıl pandemi hem talebi düşürdü hem de şekeri zor tedarik ediyorduk, bu yıl daha kolaylaştı." diye konuştu.

Kaliteli bir şekerin tadına bakılarak anlaşılabileceğini vurgulayan Kağnıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Şekerin dış ambalaj kağıdından da anlaşılır. Eski şekerin ambalajı soluk olur. Tavsiyem, iftardan sonra bayram şekerlerinin tadına bakıp almaları. Aromasından anlarlar, bir de şeker kütür kütür olamayacak yumuşak olacak. Bu bayram işlerimiz daha iyi. Bayram kısa olduğu için insanlar dışarıya tatile gidemiyor. Kısa bayramlar bizim için her zaman daha iyi oluyor."

